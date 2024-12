Mit einem kleinen Hoffest haben Barbara und Bernd Wels ihren Biohofladen in Oberthalhofen eröffnet. Hier bieten sie ab sofort vor allem das eigene Kalbfleisch an, aber auch andere regionale Produkte gibt es. Das Ehepaar will bewusst Teil der Nahversorgung sein und reagiert damit auf die Schließung des Dorfladens in Stiefenhofen.

Nahversorgung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberthalhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stiefenhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis