Im Westallgäu wird ein zusätzlicher Rettungswagen stationiert.

Im Westallgäu wird ein weiterer Rettungswagen stationiert. Das hat Landrat Elmar Stegmann am Donnerstagnachmittag im Kreistag Lindau bekannt gegeben. Das Fahrzeug soll so schnell wie möglich beschafft werden und könnte im Frühjahr den Betrieb aufnehmen. Stationiert werden soll er möglichst in Oberreute. Stegmann sprach von einer „deutlichen Verbesserung der medizinischen Versorgung im West- und dem angrenzenden Oberallgäu“ - vor allem bei Schlaganfällen, Herzinfarkten und Unfällen.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Westallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberreute Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis