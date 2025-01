Ausstellung zur Lokalbahn nach Weiler soll im Frühjahr eröffnen

Die Lokalbahn zwischen Weiler und Röthenbach war kurz, aber zugleich eine Besonderheit: Als einzige Strecke, die eine Gemeinde finanziert hatte, band die 5,7 Kilometer lange Trasse ab 1893 Weiler an die historische Ludwig-Süd-Nord-Bahn an, die ab 1854 zwischen Lindau und Hof in Betrieb war. Die Lokalbahn stellte 1960 den Personen- und 1991 auch den Güterverkehr ein. Seit 20 Jahren fahren auf der ehemaligen Trasse nur noch Radfahrer. Aber jetzt soll eine Dauerausstellung an sie erinnern. Der Lindauer Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseumsverein plant sie in Räumen der Pflanzenkundlichen Schausammlung in Weiler.

