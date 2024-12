In die Fleischerfiliale an der Ortsdurchfahrt in Simmerberg, die bis Mai 2023 der Metzgermeister Wolfgang Wirth betrieben hatte, kehrt neues Leben ein. Damals hatte er das Geschäft aus Personalmangel geschlossen, um die Ressourcen auf seinen Hauptstandort in Oberreute zu konzentrieren.

Lukas Huber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Simmerberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Heimenkirch Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis