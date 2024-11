Auch in Hergatz gibt es ab sofort einen E-Carsharing-Standort. Er befindet sich am Rathaus in Wohmbrechts. Dort hat die Firma Deer aktuell einen Volkswagen ID3 stationiert. Zuvor hatte die Gemeinde die notwendige Infrastruktur geschaffen.

Olaf Winkler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hergatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Carsharing Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis