Gemeinde Sigmarszell unternimmt neuen Anlauf für Seniorenwohnungen

Das Ziel, eine seniorengerechte Wohnanlage in Schlachters zu schaffen, besteht nach wie vor. „Wir wollen's noch einmal anpacken“, kündigte Bürgermeister Jörg Agthe beim Neujahrsempfang der Gemeinde Sigmarszell für die Generation über 60 Jahre an.

„Es gäbe nichts Besseres, als wenn es gelingt, die verschiedenen Generationen am Ort zu halten“, zeigte sich Bürgermeister Agthe beim Neujahrsempfang überzeugt. Die Idee, eine seniorengerechte Wohnanlage in der Gemeinde Sigmarszell zu schaffen, reicht freilich mehrere Jahre zurück.

Wie Agthe berichtete, sei nach einer Bedarfsanalyse bereits im Jahr 2017 der erste Vorstoß mit einem Projektentwickler gemacht worden. Als idealen Standort hätten die Fachleute damals den Kernort Schlachters ausgemacht und hier wiederum ein kirchliches Grundstück neben der Kindertagesstätte St. Raphael.

Trakt für Wohnungen mit Pflege angedacht

Angedacht gewesen sei damals ein Trakt für barrierefreies Wohnen und ein Trakt für Wohnen mit Pflege. In der Mitte war laut Agthe ein Gemeinschaftstrakt mit der Möglichkeit zur Begegnung vorgesehen. Im Untergeschoss sei ein von einer Bäckerei betriebenes Café anvisiert gewesen.

Doch der Grunderwerb sei damals von der Kirchenverwaltung mit 3:2 Stimmen abgelehnt worden. Neben der Standortfrage nannte Agthe noch einen weiteren entscheidenden Aspekt: „Man braucht Fachleute, um so ein Projekt zu betreiben.“ Deshalb habe die Gemeinde in der Vergangenheit auch Gespräche mit mehreren nicht kommerziellen Betreibern geführt.

„Wir wollen einen neuen Anlauf starten“, kündigte Agthe jetzt an. „Dazu haben wir verschiedene Standorte im Blick und auch den alten Standort nicht aus den Augen verloren.“ Die Gemeinde wolle nochmals Gespräche führen, auch mit möglichen Betreibern. Denn ein solches Projekt könne man nur in Kooperation angehen. „Ich bin recht zuversichtlich“, sagte Agthe, „es wäre eine große Bereicherung für die Gemeinde.“

Darüber hinaus berichtete der Bürgermeister, dass die Gemeinde in jeder Gemarkung ein Projekt verfolge, das barrierefrei sein und deshalb auch der älteren Generation zugutekommen werde. So stellte er – zusätzlich zur besagten Seniorenwohnanlage in Schlachters – auch kurz die Konzepte für das Dorfgemeinschaftshaus Niederstaufen und für die Alte Schule in Bösenreutin vor.