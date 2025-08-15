Biete Räume, suche Arzt - so wirbt eine Allgäuer Gemeinde um einen Allgemeinmediziner

Die Fläche liegt mitten im Dorf. Rathaus, Dorfladen, Schule und Kindergarten befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf dieser 4000 Quadratmeter großen Fläche in Oberreute (Landkreis Lindau) wird eine Wohnanlage für Senioren entstehen. Platz wäre in dem Komplex auch für eine Hausarztpraxis. Die Gemeinde setzt aktuell einige Hebel in Bewegung, um einen Mediziner zu finden. Unter anderem hat sie die Junge Allgemeinmedizin Deutschland eingeschaltet. „Es ist ganz sicher schwierig. Aber wenn ein Bürgermeister etwas für die medizinische Versorgung in seinem Ort tun kann, muss er es auch tun“, sagt Bürgermeister Stefan Schneider.
Medizinische Versorgung im Allgäu
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden