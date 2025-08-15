Medizinische Versorgung im Allgäu Biete Räume, suche Arzt - so wirbt eine Allgäuer Gemeinde um einen Allgemeinmediziner

„Wenn ein Bürgermeister etwas für die medizinische Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger tun kann, muss er es auch tun“, sagt der Rathauschef.