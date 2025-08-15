Icon Menü
Oberreute sucht Hausarzt: Gemeinde bietet Raum für Praxis in Seniorenwohnanlage

Medizinische Versorgung im Allgäu

Biete Räume, suche Arzt - so wirbt eine Allgäuer Gemeinde um einen Allgemeinmediziner

„Wenn ein Bürgermeister etwas für die medizinische Versorgung seiner Bürgerinnen und Bürger tun kann, muss er es auch tun“, sagt der Rathauschef.
Von Peter Mittermeier
    Auf dieser 4000 Quadratmeter großen Fläche in Oberreute soll ein Wohnungskomplex für Senioren entstehen. Platz wäre dort auch für eine Hausarztpraxis.
    Auf dieser 4000 Quadratmeter großen Fläche in Oberreute soll ein Wohnungskomplex für Senioren entstehen. Platz wäre dort auch für eine Hausarztpraxis. Foto: Stefan Schneider

    Die Fläche liegt mitten im Dorf. Rathaus, Dorfladen, Schule und Kindergarten befinden sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Auf dieser 4000 Quadratmeter großen Fläche in Oberreute (Landkreis Lindau) wird eine Wohnanlage für Senioren entstehen. Platz wäre in dem Komplex auch für eine Hausarztpraxis. Die Gemeinde setzt aktuell einige Hebel in Bewegung, um einen Mediziner zu finden. Unter anderem hat sie die Junge Allgemeinmedizin Deutschland eingeschaltet. „Es ist ganz sicher schwierig. Aber wenn ein Bürgermeister etwas für die medizinische Versorgung in seinem Ort tun kann, muss er es auch tun“, sagt Bürgermeister Stefan Schneider.

