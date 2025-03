In diesen Bussen im Westallgäu können Passagiere nun bargeldlos ihr Ticket kaufen

Dass Kunden ohne Bargeld bezahlen können, ist in den meisten Einkaufsläden inzwischen gang und gäbe. In Bussen gilt das noch als schwierig – auf manchen Linien im Westallgäu ist das nun jedoch möglich, wie der Verkehrsverbund Bodensee-Oberschwaben mitteilt. Demnach könnten Passagiere ihr Ticket künftig in den Fahrzeugen der Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) bargeldlos zahlen.

Ein Probebetrieb zwischen Friedrichshafen und Kressbronn sei bei den Fahrgästen „richtig gut“ angekommen, berichtet Projektleiterin Jessica Matt. Immer wieder hätten ÖPNV-Nutzer gefragt, wann man auch auf anderen Linien bargeldlos bezahlen könne.

Das bedeutet der rote Punkt am Bus

„Jetzt sind wir so weit“, vermeldet Matt, „von Tag zu Tag werden es mehr Busse.“ Die RAB-Fahrzeuge, die entsprechend ausgerüstet sind, tragen einen roten Punkt. Dieser der signalisiert: Hier können Passagiere ihre Fahrscheine per Debitkarte, Kreditkarte, Apple Pay und Google Pay kaufen.

Nach und nach die RAB-Linien im Landkreis Lindau sowie im Bodenseekreis und im Landkreis Ravensburg dafür fit gemacht werden. Laut Bodo sind erst die rund 150 eigenen Fahrzeuge bis April an der Reihe, im Lauf des weiteren Jahres dann die Busse der beauftragten Subunternehmen.

Der Verkehrsverbund macht indes darauf aufmerksam, dass es in einigen ländlichen Regionen vereinzelt zu Einschränkungen kommen kann. Je nach Verfügbarkeit des Vodafone-Mobilfunknetzes. An betroffenen Haltestellen soll gezielt nachgebessert werden. Bis dahin muss dort weiterhin mit Bargeld bezahlt werden.

Bodo investiert in Digitalisierung

Der Bodo hatte beretis im vergangenen Jahr bereits bekannt gegeben, in der Zeit von 2025 bis 2028 mindestens 1,4 Millionen Euro in den Ausbau der digitalen Angebote im Nahverkehr zu investieren. Das bargeldlose Bezahlen in den Bussen ist dabei eines von insgesamt 22 Einzelprojekten, die dazugehören.

Die Möglichkeit, mit der Karte zu bezahlen, die die RAB nun bietet, gehöre allerdings nicht dazu, betont Bodo-Sprecher Felix Löffelholz auf Nachfrage. Vielmehr wurde die App erneuert und das Ticketsystem „Check-in/Be-out-System“ eingeführt. Dabei loggen sich Fahrgäste beim Einsteigen mit ihrem Smartphone ein und bekommen nach dem Aussteigen den Fahrpreis berechnet.

Zudem sollen die ÖPNV-Nutzer künftig über das Internet direkt über die Qualität ihrer gerade zurückliegenden Fahrt berichten und Mängel melden können.

