Paul Bieber kommt dem Weltrekord immer näher

Der Röthenbacher Extremsportler Paul Bieber hat am vergangenen Sonntag zum insgesamt zwölften Mal eine Eismeile absolviert. Sie gilt mit ihren 1609 Metern als eine der größten Herausforderungen im Eisschwimmen. Im Veitsbad in Veitsbronn (Landkreis Fürth) sprang der 41-Jährige für das Team Arktis Tours/Allgäuer Alpenwasser ins Becken und beendete die Distanz in starken 29:59 Minuten.

