Trotz Wetterchaos: Paul Bieber kommt dem Weltrekord wieder ein Stück näher

Aller guten Dinge sind drei. Beziehungsweise: sollten es eigentlich sein. Das Wetter hat Extremschwimmer Paul Bieber einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Auf seiner Jagd nach dem Weltrekord ist der 41-Jährige ausgebremst worden.

Eigentlich wollte er in dieser Woche drei weitere Eismeilen auf sein Konto bringen. Am Ende sind es „nur“ zwei geworden. Ganz unzufrieden ist er dennoch nicht: „Wir haben das Beste daraus gemacht“, sagt er.

Eine Eismeile ist in der Szene ein absoluter Mythos. So etwas wie der Heilige Gral. Wer sie bewältigen möchte, muss 1609 Meter im maximal fünf Grad kalten Wasser zurücklegen. Und das ohne Neoprenanzug.

Eisschwimmer Paul Bieber schwimmt im Alpsee und Bodensee

Bieber hat 2018 mit dem Eisschwimmen angefangen. Er ist mehrfacher Deutscher Meister und Weltmeister. Seine erste Eismeile hat er im Februar 2021 zurückgelegt. Und dabei gleich neuen deutschen Rekord im Distanz-Eisschwimmen zurückgelegt. Inmitten der Corona-Pandemie bescherte ihm das eine Menge Medienaufmerksamkeit. Zugleich fachte es seinen Rekord-Hunger an. Sein Ziel: Er will den Weltrekord für die meisten geschwommenen Eismeilen knacken. Der liegt derzeit bei 17.

In dieser Woche hat der Extremschwimmer vom Team Artkis Tours / Allgäuer Alpenwasser den nächsten Schritt gemacht. Begleitet von zwei Schiedsrichtern des Vereins Veitsbad Eisschwimmen aus Franken hat er zwei Eismeilen bewältigt.

Paul Bieber schwimmt Eismeile Nummer 13 in Bühl am Alpsee. Foto: privat

Am Dienstagnachmittag schwamm er Nummer 13 in Bühl am Alpsee. Bei einer Wassertemperatur von 4,3 Grad Celsius schwamm er 1630 Meter in 33:30 Minuten. Um sich nach dieser extremen Belastung optimal aufzuwärmen, hat ihm die Firma Dethleffs aus Isny ein Reisemobil zur Verfügung gestellt. Dank einer Sondergenehmigung des Ordnungsamts konnte er sogar direkt vor Ort parken. „Es ist schön, wenn man in der Region zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt“, sagt Bieber.

Eigentlich wollte er direkt am Mittwoch um 17 Uhr wieder in den Alpsee steigen. Doch das Wetter spielte nicht mit. Der starke Wind trieb das zuvor weit draußen gelegene Eis samt Unrat in die Bucht und machte das Schwimmen unmöglich. Auch auf den offenen See konnte er bei diesen Bedingungen nicht ausweichen.

Paul Bieber hat jetzt 14 Eismeilen auf dem Konto

Der plötzliche Kälteeinbruch brachte aber auch Vorteile. So konnte Bieber am Donnerstag um kurz nach 11 Uhr im Bodensee vor Wasserburg bei rauen Bedingungen seine 14. Eismeile absolvieren. Bei 4,8 Grad Wassertemperatur schwamm er im Regen die 1670 Meter in 35:30 Sekunden. Für Sicherheit sorgten seine Freunde und Kollegen vom Aquamarin sowie die Wasserwacht Wasserburg.

Ein weiterer geplanter Versuch am Freitag kam doch nicht zustande. Dementsprechend gemischt fällt Biebers Fazit aus: „Naja, drei Eismeilen waren ursprünglich geplant. Nun sind es eben nur zwei geworden.“ Aber eben auch zwei mehr auf seinem Konto.

Mit nun 14 abgeschlossenen Eismeilen fehlen ihm nur noch vier, um den bestehenden Weltrekord zu übertrumpfen. „Nächstes Jahr hol‘ ich mir endlich das Ding“, kündigt Bieber an. Die aktuelle Saison hat er aber für beendet erklärt. Dafür wird er im Sommer wieder im Freibad in Röthenbach zu finden sein: als Bademeister und Schwimmlehrer.