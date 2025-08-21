Fußball und Kirche „Herr Pfarrer, gibt es einen Fußballgott?“: Wie ein Geistlicher aus dem Allgäu auf die Bundesliga blickt

Uwe Six aus Scheidegg sieht Parallelen zwischen Kirche und Stadion. Wie er Fußball als Fan erlebt, wo er Grenzen zieht und was Thomas Müller damit zu tun hat.