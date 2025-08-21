„Herr Pfarrer, gibt es einen Fußballgott?“: Wie ein Geistlicher aus dem Allgäu auf die Bundesliga blickt

Die meisten Westallgäuer kennen ihn als Mann des Glaubens. Pfarrer Uwe Six (62) wirkt seit 2016 als Geistlicher in der Evangelischen Kirchengemeinde in Scheidegg. Er ist aber auch bekennender Fußballfan. Zum Start der neuen Bundesliga-Saison haben wir mit ihm über die Parallelen zwischen Kirche und Stadion gesprochen. Wie er selbst den Sport erlebt – und wo er eine klare Grenze zieht.
Fußball und Kirche
