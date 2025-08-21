Icon Menü
Pfarrer Uwe Six aus Scheidegg erzählt von seiner Leidenschaft für Fußball und Parallelen zur Kirche

Fußball und Kirche

„Herr Pfarrer, gibt es einen Fußballgott?“: Wie ein Geistlicher aus dem Allgäu auf die Bundesliga blickt

Uwe Six aus Scheidegg sieht Parallelen zwischen Kirche und Stadion. Wie er Fußball als Fan erlebt, wo er Grenzen zieht und was Thomas Müller damit zu tun hat.
Von Benjamin Schwärzler
    •
    •
    •
    Ein Kreuz steht beim Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages in Dortmund im Signal-Iduna-Park auf einem Altar. Zwischen Kirche und Stadion gibt es einige Parallelen. Welche das sind, beschreibt ein Pfarrer aus dem Allgäu im Interview zum Bundesliga-Start.
    Ein Kreuz steht beim Abschlussgottesdienst des Evangelischen Kirchentages in Dortmund im Signal-Iduna-Park auf einem Altar. Zwischen Kirche und Stadion gibt es einige Parallelen. Welche das sind, beschreibt ein Pfarrer aus dem Allgäu im Interview zum Bundesliga-Start. Foto: Bernd Thissen/picture alliance/dpa

    Die meisten Westallgäuer kennen ihn als Mann des Glaubens. Pfarrer Uwe Six (62) wirkt seit 2016 als Geistlicher in der Evangelischen Kirchengemeinde in Scheidegg. Er ist aber auch bekennender Fußballfan. Zum Start der neuen Bundesliga-Saison haben wir mit ihm über die Parallelen zwischen Kirche und Stadion gesprochen. Wie er selbst den Sport erlebt – und wo er eine klare Grenze zieht.

