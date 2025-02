Meldung über betrunkenen Autofahrer: Polizei trifft ihn mit Bierdose an - 3,3 Promille

Die Polizei zog am Wochenende im Baden-Württembergischen Allgäu und Umgebung gleich mehrere stark betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr. Einer von ihnen hatte einen Atemalkoholwert von über drei Promille. Laut Polizei verständigte eine Passantin die Beamten wegen der unsicheren Fahrweise des Autos.

Zwei Blutproben nach Alkoholtest mit 3,3 Promille

Wie die Polizei schnell ermittelte, handelte es sich bei dem Autofahrer um einen 40-Jährigen. Die Polizisten trafen den Mann nach der Zeugenmeldung Zuhause an - er hatte eine Bierdose in der Hand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergabe einen Wert von 3,3 Promille. Ihm droht nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.

Einige Kilometer entfernt am selben Tag war ein 67-Jähriger ebenfalls im Bodenseekreis und ebenfalls betrunken mit dem Auto unterwegs. Die Polizei Neukirch hatte bei einer Kontrolle Alkohol gerochen – der anschließende Test ergab beim Fahrer einen Wert von 1,7 Promille. Führerschein und Autoschlüssel nahmen die Beamten an sich. Auch den 67-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

Betrunken unterwegs und Fahrerflucht

Zudem war im benachbarten Landkreis Sigmaringen nahe der Stadt Scheer am Freitag ein betrunkener 45-Jähriger mit dem Auto unterwegs und verursachte einen Unfall. Gegen 14.30 Uhr fuhr der Fahrer in das entgegenkommende Auto einer 58-Jährigen. Obwohl er anfänglich floh, fuhr er mehrmals am Unfallort vorbei. Zeugen erkannten den Fahrer und stoppten ihn. Laut den Beamten roch es im Auto nach Alkohol. Beim Test kam der 45-Jährige auf einen Promillewert von 1,6. Beim Unfall entstand ein Schaden von insgesamt 4000 Euro. Die Beamten stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Auch im Allgäu wurden in den vergangenen Wochen mehrere Trunkenheitsfahrer aus dem Verkehr gezogen. So etwa in der Nacht auf Donnerstag in Isny, als eine Frau Schlangenlinien fuhr. Oder als ein weiterer Autofahrer auf der B12 im Westallgäu mit drei Promille unterwegs war.