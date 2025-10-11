Mann stiehlt Goldschmuck aus Wohnung seiner Ex-Frau – und versteckt sich in Schnellimbiss

In Lindau hat ein 28-Jähriger die Wohnung seiner Ex-Frau verwüstet und Goldschmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, mussten sich die Beamten anschließend ein kurioses Katz-Maus-Spiel mit dem Mann liefern.

Die Lindauer Polizei wurde am Freitag kurz nach Mitternacht alarmiert. Ein 28-jähriger Mann habe die Wohnung seiner 41-jährigen Ex-Frau verwüstet. Weiter wurde mitgeteilt, dass der Mann nicht mehr vor Ort sei, aber wohl Goldschmuck entwendet und diesen vor der Streife versteckt haben soll.

Mann stiehlt Goldschmuck und versteckt sich vor Polizei

Noch auf der Anfahrt fanden die Polizisten den Mann. Er versteckte sich in einem nahegelegenen Schnellimbiss. Da davon auszugehen war, dass er den Schmuck bei sich oder in dem Imbiss versteckt hatte sollte er – beziehungsweise der Imbiss – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft durchsucht werden. Gegen diese Maßnahme wehrte der Mann sich, indem er einem eingesetzten Polizeibeamten auf den Fuß trat.

Aufgrund seines Verhaltens wurden mehrere Strafverfahren, unter anderem aufgrund des Widerstandes gegen Polizeibeamte, sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Diebstahl eingeleitet. Der Schmuck konnte bislang nicht gefunden werden.

