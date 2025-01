23-Jähriger tritt Polizeibeamtin gegen Kopf

In Lindau hat ein junger Mann eine Polizistin mit einem Tritt gegen den Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilt, befand sich der 23-Jährige offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation.

Demnach kam es am späten Vormittag des 1. Januars am Zentralumsteigeplatz in Lindau zu einer Auseinandersetzung zwischen dem 23-Jährigen und dem Mitarbeiter eines Busunternehmens. Der junge Mann griff den Mitarbeiter an, als der ihn wegen seines vorangegangenen Verhaltens des Platzes verweisen wollte.

Ein anderer Mitarbeiter des Busunternehmens kam seinem Kollegen zu Hilfe und gemeinsam hielten sie den Aggressor fest, bis die Polizei eintraf. Die Beamten mussten dem Mann Handschellen anlegen, da er sich auch in Präsenz der Polizei nicht beruhigte.

Randalierer in Lindau tritt gezielt gegen den Kopf einer Polizistin

Als der Gefesselte daraufhin einen vermeintlichen Schwächeanfall erlitt und deshalb in einen Rettungswagen gebracht werden sollte, trat der Mann plötzlich einer Beamtin gezielt gegen den Kopf. Die Frau wurde dadurch verletzt, konnte aber weiterarbeiten.

Der Mann wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustands schließlich in eine Fachklinik gebracht. Der 23-Jährige wird wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte angezeigt.