„Das macht uns stolz“: Beliebtes Festival vermeldet nach über 30 Jahren einen neuen Rekord

Das Poolbar-Festival 2025 ist Geschichte. Und die Macher des mehrwöchigen Festivals im und am Alten Hallenbad in Feldkirch (Vorarlberg) sind mehr als zufrieden. Trotz des oft durchwachsenen und regennassen Wetters und einiger Verlegungen ins Trockene konnten zahlreiche Open-Air-Konzerte und Partys sowie Publikumslieblinge wie das Poolquiz oder Jazzbrunch erfolgreich über die Bühne gehen. Hier kommt die Bilanz in Zahlen.

Poolbar-Festival vermeldet Besucherrekord

40.000 Besucher kamen während der sechs Wochen auf das Festivalgelände. Ein neuer Rekord. Noch kamen mehr Gäste als zzr 32. Auflage. „Nicht nur der enorme Publikumsandrang macht uns stolz, sondern auch die tägliche Euphorie der Gäste ebenso wie jene der Künstlerinnen und Künstler“, bilanziert Geschäftsführer Herwig Bauer.

7 Konzerte waren ausverkauft. Die Open-Air-Auftritte von Mighty Oaks, Milky Chance und Zaz sowie die Hallenkonzerte von Aloe Blacc, Camo & Krooked, Wolfmother sowie RIAN. Die australische Rockband Wolfmother gab sogar ein Zusatzkonzert.

195 Teams kamen zum Poolquiz, was fast 1000 Quizzern an einem Abend entspricht. Auch andere Formate wie Wohnzimmer-Sessions, Late-Night-Konzerte, DJ-Parade, Karaoke, Kino, Kabarett, Pop-Up-Lesung und der sonntägliche Jazzbrunch erfreuten sich mehrerer tausend Kulturfans.

Termin für Poolbar-Festival 2026 steht

150 Menschen arbeiteten hinter den Kulissen mit – in der Technik, hinter der Bar, auf der Bühne, bei der Künstlerbetreuung, als Security oder als Reinigungskräfte.

2026 wird es wieder ein Poolbar-Festival geben. Der Termin steht bereits: 8. Juli bis 16. August. „Wir sind im Kopf längst ein Jahr weiter und überlegen, welche Acts unser Publikum 2026 gerne sehen würde. Die Ideen gehen uns nicht aus und deshalb freuen wir uns riesig“, sagt Bauer. Der Vorverkauf der limitierten Early-Bird-Festivalpässe startet bereits jetzt am 15. August.