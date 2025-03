Diese Allgäuer Brauerei feiert ihr 375-jähriges Bestehen und ändert den Markenauftritt

Der Begriff Traditionsunternehmen wird häufig genutzt. Für die Postbrauerei in Weiler trifft er tatsächlich zu. 1650, gerade zwei Jahre nach dem 30-jährigen Krieg, wurde sie als Wirtshausbrauerei gegründet. Zum 375-Jahr-Jubiläum unternimmt das Familienunternehmen einen Schritt in die Zukunft und hat seinen Markenauftritt überarbeitet. Als „Postbräu 1650. Weiler im Allgäu“ tritt sie künftig auf. Ab April sollen die Biere mit den neuen Etiketten auf den Markt kommen, kündigte Geschäftsführer Sebastian Zinth bei einem Jubiläumsabend für Kunden und Vereine in der Eventalm in Weiler an. Den nutzte er für ein Versprechen: „Wir werden alles geben, um die Brautradition fortzuführen.“

