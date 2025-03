In dieser kleinen Allgäuer Ortschaft soll es heute eine Kundgebung gegen die AfD geben

In der kleinen Westallgäuer Ortschaft Itzlings (Gemeinde Hergatz) ist am Dienstag, 4. März, erneut eine Kundgebung gegen den Abgeordneten Rainer Rothfuß und die AfD geplant. Starten soll sie um 18 Uhr an der Kapelle in Itzlings. Anlass ist der monatliche Stammtisch, den die AfD am ersten Dienstag eines Monats in einem benachbarten früheren Gasthaus abhält.

Zu der Kundgebung unter dem Motto „Hergatz bleibt bunt - Kein Platz für rechte Hetze in Itzlings“ haben mehrere Organisationen aufgerufen, darunter die „Omas gegen rechts“. Organisiert wird sie unter anderem von Bürgerinnen und Bürgern aus Hergatz. Sie rufen zu einem friedlichen Protest auf.

Mitautor der Resolution zur Remigration

Er richtet sich gegen die AfD und den stellvertretenden Landesvorsitzenden Rainer Rothfuß, der wieder in den Bundestag gewählt worden ist. Der Lindauer ist Mitautor der Resolution der bayerischen AfD zur Remigration, unterhält freundschaftliche Kontakte nach Russland und unterstützt auch die Politik von Trump und seinem Vize JD Vance.

Bei der letzten Kundgebung in Itzlings war es zu Auseinandersetzungen gekommen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen des Verdachts der Körperverletzung, gefährlichen Körperverletzung, Landfriedensbruch, Beleidigung, Hausfriedensbruch und Diebstahl.

Der Gastwirt hatte vor zwei Wochen die Bürger von Hergatz zu einem Gespräch eingeladen. Danach hat er gegenüber der Westallgäuer Zeitung erklärt, weitere Veranstaltungen der AfD abhalten zu wollen. Zu dem Inhalt des Abends wollte er sich nicht weiter äußern.

