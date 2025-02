Alkohol, Drogen und Gewalt: Der Prozess am Lindauer Amtsgericht bot einen besonderen Einblick in das Zusammenleben in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis. Auf der Anklagebank saß ein 55-jähriger Bewohner, der in der Vergangenheit schon mehrfach verurteilt worden war. Das war dieses Mal jedoch anders.

