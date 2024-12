Weihnachten könnte doch sooo schön sein! Wären da nicht all diese gesellschaftlichen Widrigkeiten und Missgeschicke in menschlichen Beziehungen. Einen heiter-besinnlichen Abend mit Gedichten und Lieder zu all diesen Themen gestalteten der Schauspieler Ralf Bauer und der Musiker Pat Fritz im Lindenberger Kulturboden.

