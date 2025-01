Randalierer läuft über die Gleise - und rastet danach aus

Am vergangenen Freitag ist ein 33-jähriger Mann von der Polizei verhaftet worden. Zuvor war er im Bereich des Bahnhofs Immenstadt über die Gleise gelaufen. Als ihn daraufhin ein Bahn-Mitarbeiter aufforderte, den Zug an der nächsten Haltestelle zu verlassen, bespuckte er den Zugbegleiter und Reisende, so die Polizei in einer Mitteilung.

Röthenbach im Westallgäu: 33-Jähriger attackiert Polizisten

Auch die zum Bahnhof Röthenbach gerufenen Polizisten beleidigte, bedrohte und bespuckte der Mann. Außerdem wehrte sich der 33-Jährige laut Polizei gegen die Maßnahmen der Polizei. Wegen der vorliegenden Straftaten und des fehlenden festen Wohnsitzes in Deutschland nahm die Polizei ihn vorläufig fest und führte ihn dem Haftrichter vor. Der erließ einen Untersuchungshaftbefehl. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.