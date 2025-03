Riefensbergerin bringt eigenes Eis für Kinder auf den Markt: Wo es erhältlich ist

Wie so viele der genialsten Ideen ist auch Alena Leeb ihre Geschäftsidee im Traum gekommen. In ihrer nächtlichen Vision stand die Riefensbergerin an einer Eismaschine und kreierte drei verschiedene Sorten – ein Bild, das ihr danach nicht mehr aus dem Kopf ging. Nun, nach einem Jahr voller harter Arbeit und mutiger Investitionen, die die 35-Jährige getätigt hat, wird aus diesem Traum Realität. Mit ihrem Fruchteis „Poppy’s“ startet Leeb am 1. April offiziell in den Markt.

