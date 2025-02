Soll der Röthenbacher Schulhof umgestaltet werden?

Der Röthenbacher Bürgermeister Stephan Höß ist sich sicher: Der Pausenhof der örtlichen Grundschule ist eine Besonderheit im Landkreis. „Es gibt sonst keine Schule, die nur eine Grünfläche hat“, stellte er jetzt im Gemeinderat fest. Was seit Jahrzehnten so ist, kann aber aus seiner Sicht nicht so bleiben. Denn auf der Wiese steht immer wieder Wasser, weshalb Matsch entsteht – und den tragen die Schülerinnen und Schüler ins Gebäude. Sein Vorschlag daher: eine Umgestaltung der Fläche mit Pflastersteinen.

