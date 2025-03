Was Autofahrer zur Sanierung des Pfändertunnel am Bodensee wissen müssen

Der Pfändertunnel wird saniert. Autofahrer müssen sich in den nächsten Wochen und Monaten auf Einschränkungen einstellen, wenn sie auf dieser Route aus Vorarlberg in den Landkreis Lindau fahren wollen. Allerdings vor allem nachts.

Der österreichische Autobahnbetreiber Asfinag nimmt für die Sanierung des Pfändertunnels ordentlich Geld in die Hand. Nach eigenen Angaben steckt die Gesellschaft rund 34 Millionen Euro in die Verbesserung der Betriebs- und Sicherheitstechnik in der Weströhre (aus Richtung Bregenz).

Pfändertunnel verbindet Vorarlberg und Deutschland

Der Pfändertunnel ist das maßgebliche Verbindungsstück zwischen der Autobahn A14 in Österreich (Rheintalautobahn) und der Autobahn A96 auf deutscher Seite. Rund 40.000 Fahrzeuge durchfahren ihn durchschnittlich pro Tag.

Die Oströhre ist 1980 fertiggestellt worden, die Weströhre folgte 2012. Um den Raum Bregenz vom Vignetten-Ausweichverkehr zu entlasten, ist dieses Teilstück der Autobahn seit Dezember 2019 mautfrei.

Weströhre im Pfändertunnel wird nachts gesperrt

Zu Beginn ist lediglich eine Spursperre in der rund 6,7 Kilometer langen Weströhre für die Arbeiten von Montag bis Freitag notwendig. In der Oströhre gibt es keine Beschränkungen. Das ändert sich ab 14. April. Dann beginnen die Hauptmaßnahmen. Die Weströhre wird gesperrt. Damit der Verkehr weiter auf der Autobahn bleiben kann, richtet die Asfinag in der Oströhre einen Gegenbereich ein.

Während des Baustellenbetriebs wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h rediziert.

Außerhalb der geplanten Nachtsperren stehen beide Tunnelröhren baustellenfrei zur Verfügung. Das gilt laut Asfinag auch für besonders verkehrsreiche Tage wie zum Beispiel Christi Himmelfahrt oder Fronleichnam, wenn viele Urlauber unterwegs sind, sowie während der Bregenzer Festspiele.

Asfinag lässt Brücken über die Autobahn A14 sanieren

Die Bauarbeiten beschränken sich aber nicht nur auf den Tunnel selbst. Die Asfinag lässt ab 17. März zwischen den Anschlussstellen Bregenz und Wolfurt-Lauterach die Fahrbahn sowie die Autobahnbrücken sanieren. Dafür nimmt sie weitere 13 Millionen Euro in die Hand.

Für die Brückensanierungen werden teilweise Landes- und Gemeindestraßen gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Laut Asfinag bleiben auf der A14 grundsätzlich jeweils zwei Spuren pro Richtung für den Verkehr offen. Geplant sind temporäre Nachtsperren der Auf- und Abfahrt bei Wolfurt-Lauterach, die örtliche Umleitung verlaufen über die nächstgelegenen Anschlussstellen.

