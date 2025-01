Wintersportler parken Verbindungsstraße zu - Jetzt greift Scheidegg durch

Die Marktgemeinde Scheidegg wird künftig an der Straße zwischen dem Kurhaus und dem Skywalk Allgäu Parkverstöße ahnden. Darauf weist sie mit einem Schild an der Ortsverbindungsstraße hin.

Skifahrer und Wintersportler in Scheidegg: Zufahrt zum Skywalk

An sonnigen Wintertagen strömen Tagesgäste nach Scheidegg. Ein großer Teil kommt aus dem nahen Oberschwaben oder vom Bodensee. Der Zustrom schafft allerdings auch Probleme. Vor allem in Ebenschwand werden am Rand der Straße Autos abgestellt, was zu Problemen an der Zufahrt zum Skywalk führt.

Ein Parkverbot ist an der Stelle nicht ausgeschildert. Das ist aber auch nicht nötig, bestätigt Jürgen Hörmann, geschäftsleitender Beamter der Marktgemeinde. Denn grundsätzlich sei Parken außerhalb geschlossener Ortschaften an Vorfahrtsstraßen untersagt.. Das habe die Gemeinde auch mit der Polizei besprochen.

Parkregeln besagen klar: Parken ist dort untersagt

Einfach mit der Kontrolle und dem Verteilen von Knöllchen beginnen wollte die Verwaltung aber nicht. Manchem Autofahrer sei es vielleicht gar nicht bewusst, dass er gegen Regeln verstoße, wenn er sein Auto am Straßenrand abstelle, erklärt Jürgen Hörmann.

Zudem handele es sich überwiegend um Gäste, die man nicht verprellen wolle. Deshalb hat die Verwaltung ein gut sichtbares Hinweisschild aufgestellt. Dort wird auf den Parkplatz beim Skywalk Allgäu hingewiesen. Aber auch auf die Ahndung von Parkverstößen.. Damit hat die Gemeinde laut Hörmann auch bereits begonnen.

