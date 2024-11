Essensstreit eskaliert in Lindau: Wütender Gast attackiert Mitarbeiter

In Lindau ist ein Streit in einem Schnellrestaurant eskaliert. Laut einem aktuellen Polizeibericht beleidigte ein Mann am Freitag einen Mitarbeiter - wegen eines Essenskonfliktes.

Der Gast schlug auch mit einem Essenstablett um sich. Die Polizeiinspektion Lindau hat die Ermittlungen aufgenommen. Hilfreich: Ein anderer Gast fotografierte den randalierenden Mann.

