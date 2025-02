Übernimmt die Schwesternschaft München das Pflegeheim in Lindau-Reutin?

Möglicherweise übernimmt die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz den Betrieb des städtischen Seniorenheimes Lindau-Reutin. Dazu laufen Gespräche. Das haben sowohl die Stadt Lindau als auch die Schwesternschaft bekannt gegeben.

Nach Angaben der Stadt hat die Schwesternschaft München Interesse gezeigt, die Trägerschaft für das Heim zu übernehmen. „Die Stadt würde diesen Schritt begrüßen“, heißt es in der Mitteilung. Wann eine endgültige Entscheidung feststeht, ist noch unklar.

Ganz überraschend kommt die Entwicklung nicht. Die Schwesternschaft stellt seit Sommer 2024 bereits die Heimleitung in Lindau-Reutin und zwei weitere Beschäftigte. Damals hatte die Schwesternschaft allerdings noch dementiert, das Haus übernehmen zu wollen.

Das Senioren- und Pflegeheim in Reutin gehört der Stadt. Es bietet 89 Einzel- und neun Doppelzimmer. . Ziel der Stadt sei es, „den Pflegestandort in Lindau Reutin zu erhalten“, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Grund für die mögliche Abgabe der Trägerschaft ist offenbar der Mangel an Fachkräften. Er stelle die Stadt „vor große Herausforderungen“. Besonders schwierig sei es, weiter Personal für die Heimleitung oder die Pflegedienstleitung zu finden. Diese Positionen seien für den Betrieb des Seniorenheims unerlässlich. Zudem möchte nach Angaben der Stadt der derzeitige Leiter „seinen Einstieg in den Ruhestand planen können und dabei verlässliche Strukturen und seine persönliche Nachfolge geregelt wissen“.

Schwesternschaft bildet selber aus

Der Stadt Lindau ist es nach eigenen Angaben wichtig, einen „erfahrenen und verlässlichen Betreiber“ auszuwählen. Diesen sieht sie in der Schwesternschaft München. In dem Zusammenhang verweist die Stadt auf die langjährige Erfahrung der gemeinnützigen Organisation sowie das große Netzwerk, das sie im Bereich Pflege mitbringt.

Die Schwesternschaft könne auf einen Pool an Pflegepersonal von anderen Standorten zurückgreifen. Außerdem bildet die Schwesternschaft in Lindenberg selbst Nachwuchskräfte aus. Hier könne sich die Schwesternschaft Synergien mit dem Seniorenheim Reutin vorstellen.

Mit der Übernahme der Trägerschaft will die Schwesternschaft nach der Insolvenz ihrer Rotkreuzklinik ihr Engagement im Bereich Pflege im Landkreis Lindau weiter ausbauen. Aktuell errichtet sie ein neues Pflegeheim in Lindenberg, das im Frühjahr 2026 bezogen werden soll.. Zudem will sie in der 11.700-Einwohnerstadt zeitnah ein Modellprojekt der Community-Health-Nurses einführen.