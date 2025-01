„Leider gibt es überall Idioten, die auf Schlägereien aus sind“, sagt Jürgen Fiebig, Gewaltpräventionspädagoge vom Verein MSE Allgäu in Sonthofen. Angegriffen zu werden, könne jedem überall passieren. Deshalb sei es wichtig, in kritischen Situationen richtig reagieren zu können – und das gilt nicht allein in technischer Hinsicht.

