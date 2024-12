Bräuhaus-Bewohner in Lindenberg bekommen die Miete erlassen

Das Seniorenwohnprojekt am Alten Bräuhaus-Areal in Lindenberg hätte eigentlich bereits im Spätsommer 2023 fertig werden sollen, doch nach vielen Unzulänglichkeiten ist die rund 5000 Quadratmeter große Fläche auch noch mehr als ein Jahr später eine Baustelle. Ein realistischer Ansatz sei nun, das Vorhaben bis zum Frühjahr endgültig abzuschließen, teilte am Dienstag bei einem Vor-Ort-Termin mit unserer Zeitung Projektleiter Jochen Thürauf von der GBI mit. Das Unternehmen gilt als einer der größten Projektentwickler Deutschlands und tritt als Bauträger auf.

