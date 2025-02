Schließt mit der Käseproduktion in Hopfen eine weitere Traditionssennerei in der Region? Dieses Gerücht machte schon vor einem Jahr die Runde. Bestätigen oder dementieren wollte es seinerzeit die Gebrüder Baldauf GmbH & Co. KG in Lindenberg als Pächterin des Betriebes nicht.

Sennerei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gerücht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lindenberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis