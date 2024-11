Mann fesselt Freundin an Baum, schlägt sie und lässt sie zurück - Körperverletzung oder Sexspiel?

Was ist am Abend des 3. Oktober vergangenen Jahres in einem Wald bei Scheidegg passiert? Hat ein heute 29-jähriger Pole seine Freundin geschlagen, an einen Baum gebunden und sie nachher nahe der Staatsstraße allein in der Kälte sitzen lassen? Oder ist nur ein Sexspiel nicht so abgelaufen, wie es sich die beiden jungen Leute (oder einer davon) vorgestellt hatten? Bei einer knapp zweistündigen Verhandlung vor dem Amtsgericht in Lindau sind einige Fragen offen geblieben.

Peter Mittermeier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis