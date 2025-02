Kritik an Ticketangebot: Jetzt hat der Liftbetreiber der Felderhalde reagiert

An der Felderhalde, so heißt es gerne, hat ganz Isny das Skifahren gelernt. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass immer auch eine emotionale Komponente dazugehört, wenn es um die Gegenwart und die Zukunft des Skihangs geht.

Aktuell wird in der Stadt - besonders unter Familien - heiß diskutiert, wie sich die Liftpreise in der Max-Wild-Arena verändert haben.

Kritik am Skigebiet Felderhalde: Was der Knackpunkt ist

Knackpunkt ist dabei noch nicht einmal der reine Preis für Erwachsene (22 Euro) und Kinder (18 Euro) für eine Tageskarte, sondern der Umstand, dass es die beliebte Zwei-Stunden-Karte nicht mehr gibt. Wer fahren will, muss den ganzen Tag buchen. Darunter geht‘s nicht.

Gespräch mit Liftbetreibern

Jetzt schlug dieses Thema auch in der Gemeinderatssitzung auf, als Jan Bolender (SPD) die Stadtverwaltung fragte, ob sie damit befasst sei und gegebenenfalls auf die Betreiber zugehen wolle. Andrea Käser antwortete für die Stadtverwaltung, dass das Thema einerseits bekannt sei, andererseits auch schon ein Gespräch mit den Liftbetreibern stattgefunden habe.

Auf Nachfrage ergänzte Käser, dass im Rathaus mehrfach Beschwerden wegen der Ticketpreise eingegangen seien. Deshalb habe es vor zwei Wochen eine Besprechung zwischen der Stadtverwaltung und den Liftbetreibern beziehungsweise Geschäftsführern der Max-Wild-Arena gegeben.

Diskussion um Zwei-Stunden-Karte

Klaus Geißler-Hauber habe erklärt, dass durch die Abschaffung der Zwei-Stunden-Karte mehr Saisonkarten verkauft werden sollten, sagte Käser. Er habe jedoch eingesehen, dass dies für Isnyer Familien, die gegebenenfalls unter der Woche nachmittags für zwei Stunden fahren wollen, etwas viel sein könnte.

Ursprünglich habe Hauber, so Käser, die Zusage gegeben, die Zwei-Stunden-Karte noch am gleichen Tag wieder einzuführen. Nach der Gemeinderatssitzung habe sie diesbezüglich noch einmal an der Felderhalde nachgefragt, ob dies schon geschehen sei.

Vom Betriebsleiter Benedikt Niebergall habe sie aber erfahren, dass es nicht so einfach sei, die Änderung umzusetzen, da die Kassen programmiert seien. Ab kommender Woche soll es aber wieder die Zwei-Stunden-Karte geben.

Und das sind die aktuellen Preise an der Felderhalde in Isny: Für eine Tageskarte zahlen Erwachsene 22 Euro, Kinder 18 Euro am großen Lift, fürs Kinderland jeweils 15 Euro, eine Rodelkarte kostet jeweils acht Euro, für eine Jahreskarte müssen Erwachsene 300 Euro bezahlen, Kinder 200 Euro.