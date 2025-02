Spiele, Kader, Ziele: FV Weiler und TSV Heimenkirch bereiten sich auf die Rückrunde vor

Das süße Nichtstun ist vorbei. Die Fußball-Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler und TSV Heimenkirch haben mit der Wintervorbereitung begonnen. In den ersten Einheiten standen und stehen dabei vor allem körperliche Grundlagen auf dem Programm. Welche Testspiele geplant sind, woran die Trainer arbeiten wollen und was sich den Kadern getan hat.

FV Rot-Weiß Weiler

Ausgangslage Mit sieben Punkten aus fünf Spielen steht Weiler in der Aufstiegsrunde der Landesliga Württemberg 4 als Vierter in der oberen Hälfte. „Wir haben uns eine gute Ausgangslage geschaffen und wollen darauf aufbauen“, sagt Trainer Uwe Wegmann.

Vorbereitung Ein Fokus liegt auf der Abwehrarbeit: „Wir haben in gewissen Spielen zu viele Tore zugelassen“, sagt Wegmann. Auch in der Offensive gibt es Ansatzpunkte: „Wir wollen über beide Flügel gezielt in die Tiefe kommen.“ An diesem Samstag steht bereits das erste Testspiel in Sonthofen an.

Testspiele 1. Februar beim 1. FC Sonthofen (14 Uhr), 9. Februar beim SV Maierhöfen (14.30 Uhr), 15. Februar gegen FC Wiggensbach (15 Uhr), 1. März gegen FC Oberstdorf (15 Uhr), 15. März beim FV Bad Schussenried (15 Uhr)

Personal Es gibt keine Zu- oder Abgänge. Giancluca Candatore (19) aus der Zweiten Mannschaft macht die Vorbereitung mit und „wir haben immer wieder A-Jugendspieler dabei“, sagt Wegmann. Torwart Lasse Fink soll nach seiner wochenlangen Verletzung „demnächst“ einsteigen. Bei seinem Stellvertreter Thomas Schröpfer, der ebenfalls an der Schulter hatte operiert werden müssen, „wird es noch dauern“. Auf diese beiden Ausfälle hatte Weiler kurz vor der Winterpause mit der Last-Minute-Verpflichtung von Alexander Koppers (vereinslos, zuletzt FV Ravensburg II) reagiert.

Rückrundenstart 22. März bei Tabellenführer VfB Friedrichshafen.

Ziel für die Rückrunde „Wir wollen von Spiel zu Spiel voll angreifen. Solange wir Plätze gutmachen können, wollen wir das auch tun“, sagt Wegmann. Eine konkrete Platzierung gibt der Ex-Profi nicht vor.

TSV Heimenkirch

Ausgangslage Nur ein Sieg aus fünf Spielen: Heimenkirch überwintert in der Aufstiegsrunde als Vorletzter. „Mit dem achten Platz bin ich bisher nicht zufrieden“, bilanziert Trainer Adrian Philipp. Auch wegen der dünne Personaldecke. Niklas Kirchmann auf der Sechs und Simon Weber im Sturmzentrum etwa seien über einen so langen Zeitraum nicht zu ersetzen. Die vielen Ausfälle haben sich auch im Training niedergeschlagen: „Wir waren oft weniger als zwölf. Da kannst du gewisse Sachen nicht trainieren.“

Vorbereitung Bisher standen Kraft und Grundlagen im Fokus. „Mehr als zufrieden“ ist Philipp mit dem Gesehenen. Ab Montag geht es für seine Jungs dann endlich auf den Platz. Das Anlaufverhalten gegen den Ball, die Laufwege und die Entscheidungsfindung im letzten Drittel stehen hier in erster Linie auf der Agenda.

Testspiele 8. Februar beim SV Oberzell (13 Uhr), 15. Februar gegen TSV Meckenbeuren (14 Uhr), 18. Februar gegen SV Lochau (19 Uhr), 22. Februar gegen SV Vogt (16 Uhr), 28. Februar gegen FC Sulzberg (18.30 Uhr). Für 8./9. März wird noch ein Testspielgegner (mindestens Bezirksliga) gesucht.

Personal Neu im Kader ist Innenverteidiger Haris Handanagic vom SV Lochau (Eliteliga Vorarlberg). Der 26-Jährige hat früher unter anderem beim FC Wangen (Jugend), FC Hard, SW Bregenz und der SpVgg Lindau gespielt. Auch einige Akteure aus der Zweiten Mannschaft sowie der A-Jugend machen die Vorbereitung mit.

Rückrundenstart 15. März gegen den Tabellenfünften FC Wangen.

Ziel für die Rückrunde Der Trainer strebt einen Platz in den Top 5 an. „Die Trainingsbeteiligung muss besser werden, dann ist das möglich“, bekräftigt Philipp.