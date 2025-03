Starkbierfest in Ellhofen: Bürgermeister verteilt Regenschirme gegen erneute Bierdusche

Zu Beginn der Starkbierprobe im Kloster Weißtanne gab es nur ein Thema: Wie klappt diesmal der Fassbieranstich durch Bürgermeister Tobias Paintner? Im letzten Jahr ging dieser nämlich vollständig daneben und für die Besucher in den ersten Reihen gab es eine ungewollte Bierdusche. Diesmal bewältigte er seine Aufgabe freilich perfekt: Mit einem Schlag beförderte er den Zapfhahn ins Fass.

Besucher zücken Handys beim Bieranstich in Ellhofen

Brauereichef Sebastian Zinth eilte hinter die Bühne, als Paintner zum Fassbieranstich nahte. Er holte Schirme hervor – und wurde bei der Verteilung von Paintner sofort gestoppt. Denn dieser hatte die gleiche Idee gehabt und spendierte den Zuschauern in den ersten Reihen auch jeweils einen Schirm. Auffällig war jedoch, dass in die Halle diesmal nicht ganz vollbesetzt war: Genau in jenem Bereich, den Paintner im letzten Jahr geflutet hatte, blieben diesmal einige wenige Plätze leer.

Stolz reckt Bürgermeister Tobias Paintner die Faust nach dem erfolgreichen Fassbieranstich nach oben. Foto: Olaf Winkler

Alle Mobiltelefone waren gezückt, als Paintner dann zur Tat schritt. Ein Schlag – und drin war das Ding! Wie groß die Anspannung beim Bürgermeister gewesen sein muss, zeigte seine Reaktion: Stolz reckte er die Faust nach oben. Die ganze Anspannung fiel von ihm ab. Der Saal tobte vor Begeisterung. Der ersten gezapften Maß stand nichts mehr im Weg.

Am Ende gibt es doch noch eine kleine Bierdusche

Paintner versicherte, nicht eigens trainiert zu haben. Landrat Elmar Stegmann gratulierte – allerdings nicht Paintner, sondern „allen in der ersten Reihe“. Sebastian Zinth zollte Paintner Respekt: „Ein Schlag! Das kommt selten vor!“. Damit habe er das Malheur vom letzten Jahr wieder gutgemacht.

Ganz trocken blieben die Zuschauer in den ersten Reihen dann aber tatsächlich doch nicht. Als das Fass schon gut geleert war und von der Bühne transportiert werden sollte, griff einer der Akteure tatsächlich an den Zapfhahn, um das Fass zu tragen.

Und da passierte es, dass er sich doch noch einmal löste und es doch noch zu einer – im Vergleich zum Vorjahr freilich kleinen – Bierdusche kam.