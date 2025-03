Klinik, Kletterturm und ein hässlicher Klotz: Bruder Jakob holt zum humorvollen Rundumschlag aus

Wenn es nach Bruder Jakob geht, dann stehen die Chancen für ein Westallgäuer Krankenhaus in der Hammermühle gar nicht so schlecht. Vorgeschlagen hatte er das schon im vorigen Jahr. Und nachdem er andere seiner Vorschläge von der Kommunalpolitik aufgegriffen sieht, ist Bruder Jakob von dieser Idee mehr überzeugt denn je. Denn am Thema Krankenhaus ging auch diesmal bei der Starkbierprobe im zum Kloster Weißtanne umfunktionierten Dorfgemeinschaftshaus in Ellhofen nichts vorbei.

Alexander Hagspiel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ellhofen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Eric Ballerstedt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis