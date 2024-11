Stiefenhofen muss Millionenprojekte stemmen

Trotz heftigem Schneefall und rutschigen Straßen: Das Interesse an der Bürgerversammlung in Stiefenhofen war groß. Über 130 Besucher und Besucherinnen kamen in die Mehrzweckhalle.

Und sie hörten von Bürgermeister Christian Hauber, dass die Zeit der Planungen und Vorbereitungen zu Ende gehe. Nun stehe die Realisierung gleich mehrerer Großprojekte an.

Rücklagen werden bis 2027 schrumpfen

Das wirkt sich auf die Finanzsituation der Kommune aus. Noch hat sie bei einer Million Schulden vier Millionen Euro an Rücklagen verbucht. Schon 2027 soll es nur noch eine Mindestrücklage und gleichzeitig bis zu drei Millionen Euro Schulden geben.

Die ersten vergleichsweise kleineren Projekte sind realisiert: Eine Fotovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle ist seit heuer im Betrieb. Die Halle hat zudem eine neue Notbeleuchtung für 35.000 Euro erhalten. Die Flutlichtanlage am Sportplatz ist auf LED-Technik umgestellt.

Die Sanierung der Gemeindestraße zwischen Genhofen und Sinswang ist abgeschlossen. Die Regenwasserableitung in Rutzhofen ist erneuert. Ab nächster Woche erfolgt der Austausch der Ölheizung in der Halle durch eine Pelletanlage für 165.000 Euro. Sie soll künftig gleichzeitig die Heizanlage für ein kleines Nahwärmenetz mit Grundschule, Krippe und Kindergarten sein.

Zu beschäftigen hatten sich Bürgermeister und Gemeinderat vor allem mit größeren Projekten, deren Umsetzung ab dem kommenden Jahr geplant ist. An erster Stelle steht dabei der Bau einer neuen Abwasserleitung zur Kläranlage in Schönau (Gemeinde Grünenbach). Dort schließt die Kommune ihr Abwassernetz künftig an und legt die eigene Kläranlage in Oberthalhofen still.

Vorgesehen ist zudem die Erweiterung der Schülerstube zu einem Hort. Abgeschlossen ist die Planung für die Erweiterung des Friedhofs. Hier sollen im nächsten Jahr 36 neue Urnen-, zwölf neue Einzel- und 27 neue Doppelgräber entstehen. Die Grabkammern sind bereits bestellt und die Tiefbauarbeiten hat der Gemeinderat vor wenigen Wochen vergeben. Trotz der Hanglage soll der neue Bereich im Süden durch eine Treppe sowie eine Rampe gut erreichbar sein, kündigte Hauber an.

Eine Million Euro fließt in Gemeindestraße

Knapp eine Million Euro soll der Vollausbau der Gemeindestraße in Mutten kosten, der im Frühjahr oder Sommer 2025 erfolgen soll. Die besondere Herausforderung aus Sicht des Bürgermeisters ist hier die Verkehrsumleitung während der Bauarbeiten.

Ebenfalls in Mutten soll der Bau eines Forstweges für 1,38 Millionen Euro beginnen. Er hatte sich aufgrund der Kartierung von Spechten um ein Jahr verschoben, erläuterte Hauber.

Möglichst ab Herbst nächsten Jahres will die Gemeinde auch die Straße in Rutzhofen in Angriff nehmen. Hier steht ein teilweiser Vollausbau samt Gehweg auf der Agenda. Die Gesamtkosten liegen bei 1,24 Millionen Euro.

In puncto Mobilität soll nach dem Start des Bürgermobils 2023 in den nächsten Tagen das neue E-Carsharing-Fahrzeug zur Verfügung stehen, kündigte Hauber an. Die dafür notwendige Ladesäule ist bereits in Betrieb gegangen.

Stiefenhofen in Zahlen Einwohner mit Hauptwohnsitz: 1912 Einwohner mit Nebenwohnsitz: 234 Geburten 2023: 17 Sterbefälle 2023: 12 Kirchenaustritte 2023: 19 Kinder im Kindergarten: 72 Kinder in der Kinderkrippe: 18 Kinder in der Schülerstube: 16 Gästeübernachtungen: 36021 Anzahl der Hunde: 103