Erneuter Streik an der Oberschwabenklinik: Ist auch der Standort in Wangen betroffen?

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten, Auszubildenden und Praktikanten des St. Elisabethen-Klinikums in Ravensburg am Montag, den 10. März 2025, erneut zum Streik auf. Dies wird voraussichtlich zu spürbaren Einschränkungen im Krankenhausbetrieb führen. Andere Standorte der Oberschwabenklinik, wie das Westallgäu-Klinikum in Wangen sowie die Medizinischen Versorgungszentren der Klinikgruppe sind nicht vom Streik betroffen.

Verdi ruft zu Streik im St. Elisabethen-Klinikum auf: Einschränkungen im Betrieb

Während des Streiks bleibt die Notfallversorgung gewährleistet. Dennoch kann es im Klinikbetrieb zu Verzögerungen kommen. Patienten, die sich bereits in stationärer Behandlung befinden, werden jedoch weiterhin versorgt. Ebenso bleibt die therapeutische Behandlung von Chemotherapie-Patienten uneingeschränkt bestehen.

Für geplante Operationen bedeutet der Streik, dass nur vier der üblichen zehn OP-Säle in Betrieb sein werden. Während Notfälle und dringend erforderliche Eingriffe weiterhin durchgeführt werden, müssen einige planbare Operationen verschoben werden. Die betroffenen Patienten wurden oder werden zeitnah informiert.

Besuche im St. Elisabethen-Klinikum sind trotz des Streiks uneingeschränkt möglich. Für Rückfragen zu geplanten Eingriffen oder Terminen stehen die Sekretariate der Kliniken sowie der Empfang unter der Telefonnummer 0751 870 zur Verfügung.