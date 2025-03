Riesenfreude bei den Volleyballerinnen des SV Eglofs: Beim letzten Auswärtsspieltag der Saison in der Landesliga 3 haben sie am vergangenen Sonntag die die zweite Meisterschaft in drei Jahren klargemacht. 40 Punkte hat das Team auf dem Konto und damit einen mehr als Verfolger TG Biberach III. Das bedeutet den Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg.

Lukas Huber