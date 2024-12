Etwas weniger Räder, dafür zwei Stunden mehr: Der Indoor-Cycling-Spendenmarathon des SV Maria-Thann geht im neuen Jahr in die nächste Runde. Die sechste Auflage der Benefizveranstaltung steigt am Samstag, 18. Januar, von 10 bis 18 Uhr in der örtlichen Turnhalle.

