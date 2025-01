Aller Anfang ist schwer: Langlauf-Kreiscup gelingt in Oberreute der Neustart

Die äußeren Umstände hätten nicht besser sein können. „Wir hatten traumhafte Verhältnisse wie bei einem Bilderbuch-Weltcup“, sagt Rennleiter Stefan Achberger. Das bedeutet: eine perfekte Loipe, Sonnenschein und motivierte Sportler. Viele davon waren echte Wettkampfneulinge.

Der SV Oberreute hat den ersten Poschenrieder-Langlauf-Kreiscup in dieser Saison ausgerichtet. Und damit die Rennserie zugleich aus ihrer Zwangspause geholt. Aufgrund der Corona-Pandemie und ihren Folgen sowie akutem Schneemangel im Westallgäu hatte es seit dem Winter 2018/19 keine vollwertige Saison mehr gegeben. „Und in den letzten beiden Jahren hatten wir auch nur ein einziges Kreiscup-Rennen“, ergänzt Achberger.

„Viele Kinder wollen keine Wettkämpfe machen, sondern kommen nur ins Training.“ Stefan Achberger, Rennleiter beim Langlauf-Kreiscup des SV Oberreute

In diesem Winter soll die über 40 Jahre alte Wettkampfserie nun einen Restart hinlegen. Der Anfang ist gemacht. Wenngleich auch in diesem Fall gilt: Aller Anfang ist schwer. Denn das Teilnehmerfeld war mit 45 gewerteten Läuferinnen und Läufern wie erwartet vergleichsweise klein. Zu Spitzenreiten waren es dreimal so viele. In manchen Klassen gab es nur ein oder zwei Starter, andere wie die weibliche U13 oder die männliche U15 waren gar nicht besetzt.

Vor allem die Jüngsten waren beim Langlauf-Kreiscup in Oberreute mit Feuereifer bei der Sache.

„Oberstaufen war in der Jugend gar nicht vertreten. Das ist ein Wahnsinn, wenn man bedenkt, wie stark die früher waren“, sagt Achberger. Viele Vereine hätten mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Fast überall ist eine Art Wiederaufbau angesagt. Hinzu kommt: „Viele Kinder wollen keine Wettkämpfe machen, sondern kommen nur zum Training.“ Das gelte aber nicht nur für das Langlaufen, sondern für Sportvereine allgemein.

Mit dem in der Klassischen Technik ausgerichteten Rennen ist Achberger sehr zufrieden. „Es ist ganz wichtig, dass wir für die Kinder und Jugendlichen was bieten können“, sagt der Rennleiter. Dabei stand die Durchführung aufgrund von erneutem Schneemangel auf wackeligen Beinen. Plan B wäre ein Crosslauf gewesen. Doch dann schneite es doch noch ausreichend, sodass der SV Oberreute gut 24 Stunden vor dem Startschuss grünes Licht geben konnte. Josef Milz hat mit seiner Pistenraupe am Skilift die passende Loipe geschaffen. Es gab eine 500 Meter Runde (U8 und U9 ohne Zeitnahme), eine mit 1,5 und eine mit 2,5 Kilometern.

Die weiteren Kreiscup-Rennen sind am 16. Januar in Oberstaufen, am 1. Februar in Scheidegg und am 5. März in Maierhöfen geplant.

Die Ergebnisse aller Altersklassen

Schüler U8 1. Benedikt Stadelmann (SC Scheidegg), 2. Quirin Achberger, Nathanael Argast (beide SV Oberreute)

Schülerinnen U8 1. Annika Hörburger (SC Scheidegg)

Schüler U9 1. Finn Felder (SG Niederwangen), 2. Kajetan Immler (SV Maierhöfen-Grünenbach), 3. Ferdinand Hörburger (SC Scheidegg)

Schülerinnen U9 1. Johanna Schlachter (SC Scheidegg), 2. Emilia Kulmus (SV Maierhöfen-Gr.)

Schüler U10 1. Fabian Knechtel (SC Scheidegg), 2. Pius Immler (SV Maierhöfen-Gr.)

Schülerinnen U10 1. Elen Huber, 2. Mona Feurle (beide SV Sulzberg), 3. Felizia Heinzeller (SV Oberreute)

Schüler U11 1. Paul Felder (SG Niederwangen), 2. Lucia Achberger (SV Oberreute)

Schülerinnen U11 1. Annika Schorer (SC Scheidegg)

Schüler U12 1. Felix Knechtel (SC Scheidegg), 2. Julian Pfister (SV Oberreute)

Schülerinnen U12 1. Tine Mangold, 2. Emma Schlachter (beide SC Scheidegg)

Schüler U13 1. Luis Achberger (SV Oberreute)

Schülerinnen U15 1. Nadine Schneider (SV Oberreute)

Junioren U16 1. Vincent Stadelmann (SC Scheidegg)

Juniorinnen U16 1. Silja Schmid (SV Maierhöfen-Grünenbach)

Herren 21 1. Timo Reichart (SC Scheidegg)

Damen 36 1. Jenny Rädler (SC Oberstaufen), 2. Ronja Abel (SV Oberreute)