Freies Parken: In dieser Touristenhochburg fallen die Kassen an viel genutztem Parkplatz aus.

Mancher Autofahrer hat sich in den vergangenen Tagen gewundert: Die Schranken beim großen Parkplatz Karl-Bever-Platz in Lindau sind offen. Die Ausfahrt ist frei, der Parkplatz kann also mitten in der Hochsaison frei genutzt werden. Der Grund ist nach Angaben der Stadt Lindau ein technischer Defekt. Ihr gehen dadurch circa 25.000 Euro durch die Lappen, wie das Online-Magazin kolumna berichtet.
Glück für Autofahrer
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden