Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Der Westallgäuer
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Weiler
Icon Pfeil nach unten

Technischer Defekt: Freies Parken am Karl-Bever-Platz in Lindau während Hochsaison

Glück für Autofahrer

Freies Parken: In dieser Touristenhochburg fallen die Kassen an viel genutztem Parkplatz aus.

Der Stadt gehen dadurch jeden Tag mehrere tausend Euro durch die Lappen. Wie lange der Parkplatz vermutlich noch kostenfrei genutzt werden kann.
Von Peter Mittermeier
    • |
    • |
    • |
    Der Karl-Bever-Platz ist der wichtigste Parkplatz vor der Insel Lindau.
    Der Karl-Bever-Platz ist der wichtigste Parkplatz vor der Insel Lindau. Foto: Christian Flemming (Archiv)

    Mancher Autofahrer hat sich in den vergangenen Tagen gewundert: Die Schranken beim großen Parkplatz Karl-Bever-Platz in Lindau sind offen. Die Ausfahrt ist frei, der Parkplatz kann also mitten in der Hochsaison frei genutzt werden. Der Grund ist nach Angaben der Stadt Lindau ein technischer Defekt. Ihr gehen dadurch circa 25.000 Euro durch die Lappen, wie das Online-Magazin kolumna berichtet.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden