Außerirdische in Heimenkirch: Kulisse 21 spielt „Allmächt Jesses"

Grüne Wesen, Gastfreundschaft und Alkohol - um all das und noch viel mehr geht es im neuen Theaterstück „Allmächt Jesses“ vom Heimenkircher Theaterverein Kulisse 21. Am Samstag, 22. März, feiert das Stück in der Alten Turnhalle in Heimenkirch Premiere.

Darum geht es: Die zeitkritische Komödie „Allmächt Jesses“ von Arno Boas bringt der Theaterverein Heimenkirch auf die Bühne. Darin stößt der Gastwirt und Jäger Helmut eines Abends auf der Jagd auf einen sonderbaren Zeitgenossen. Der ist komisch angezogen, sieht „grün“ aus und spricht zunächst kein Wort Deutsch.

Ein Außerirdischer in Heimenkirch

Es stellt sich heraus, dass es sich bei „Jesses“ um einen Außerirdischen handelt. „Die Begegnung entfaltet sich zu einer turbulenten Auseinandersetzung über Vorurteile, Angst vor dem Fremden und den schmalen Grat zwischen Gastfreundschaft und Ablehnung“, schreibt der Theaterverein auf seiner Internetseite.

„Das Stück hatten wir schon länger im Blick. Wir spielen gerne Stücke, die ein aktuelles Thema humorvoll aufgreifen“, sagt Johannes Lerch, Erster Vorsitzender des Theatervereins Kulisse 21. So drehte sich das Stück im vergangenen Jahr etwa um das Thema Windräder. Im Vordergrund steht für Lech und seine Gruppe aber „das Lachen, die Begeisterung und die Freude“.

Zehn Frauen und Männer stehen in Heimenkirch auf der Bühne

Das ist der Theaterverein Kulisse 21: Beim aktuellen Stück stehen zehn Akteurinnen und Akteure auf der Bühne. Insgesamt hat der Verein etwas mehr als 30 Mitglieder.

Die Mitglieder des Theatervereins treffen sich nicht nur, um selbst ein Stück auf die Bühne zu bringen, auch gemeinsame Fahrten zu anderen Theaterstücken und regelmäßige Treffen gehören dazu.

Der Gastwirt und Jäger Helmut Geiger wird von Siegfried Kistler gespielt, seine Ehefrau Emma von Yvonne Sporer. Den Außerirdischen Jesses verkörpert Jens Grunicke. Auch Lerch selbst steht auf der Bühne. Er spielt Klaus, einen Kumpel von Helmut Geigers Sohn Werner.

Kulisse 21: Luisa Kistler führt Regie

Mit dabei sind außerdem Hans Ellinger (als Bürgermeister Walter), Nadine Hafner (als Bedienung Irene), Anton Heisele (als Sohn Werner Geiger), Natalie de Koninck (als Tochter Maria Geiger), Sabine Kleinheitz (als Frau Dr. Dr. Behstechlig) und Nici Ellinger (als Werners Freundin Claudia).

Regie führt Luisa Kistler. Für das Bühnenbild sind Hans Schnepf und sein Team verantwortlich.

So liefen die Proben: Seit Oktober proben die Schauspielerinnen und Schauspieler regelmäßig in der Alten Turnhalle. Zum ersten Mal wird heuer ein großes Banner während der gesamten Spielzeit außen an der Alten Turnhalle aufgehängt. „Davon träume ich schon seit Jahren - die Alte Turnhalle wird zum Theater“, sagt Lerch. Seit drei Wochen steht auch das Bühnenbild. „Wir haben meistens zwei Probenabende pro Woche.“ Dass der Theaterverein von Anfang an in der Alten Turnhalle proben kann, freut Lerch ganz besonders. „Da sind wir der Gemeinde sehr dankbar.“

Das sind die Spieltermine: Mit dem Stück „Allmächt“ feiert der Theaterverein Kulisse 21 am Samstag, 22. März, um 20 Uhr Premiere in der Alten Turnhalle Heimenkirch. Weitere Aufführungen sind am 23. März, um 18 Uhr sowie am 28. und 29. März, um 20 Uhr sowie am 30. März, um 15 Uhr.

Hier gibt es Karten: Verkauft werden die Karten telefonisch, an der Abendkasse oder über die Internetseite. Telefonische Reservierung von 24. bis 27. März, jeweils 18 bis 20 Uhr unter (0151) 54626275, an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn der Aufführungen oder unter kulisse21.de