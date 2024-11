Schlüsselfertig: Volksbühne Hergensweiler bringt Komödie übers Bauen auf die Bühne

Mit „Schlüsselfertig“ bringt die Volksbühne Hergensweiler eine turbulente Komödie über Bauen und Renovieren auf die Bühne. Aufgeführt wird das Stück acht Mal im Dezember. Karten gibt es bereits jetzt. Das schreibt die Volksbühne in einer Pressemitteilung.

In dem vergnüglichen Lustspiel will Familie Funk das Haus renovieren. Geld kommt aus einer Lebensversicherung, die Tochter ist aus dem Haus, es kann also losgehen.

Doch Ehemann Peter Funk hat zwei linke Hände und so soll eine Baufirma alles erledigen. Sie verspricht, dass in acht Wochen alles fertig ist, während das Ehepaar Funk in den stets erträumten Toskana-Urlaub fährt. Doch es kommt natürlich anders: Die beauftragten Handwerker bekommen nichts auf die Reihe, dafür die Familie Funk an den Rand der Verzweiflung.

Wer in Hergensweiler auf der Bühne steht

Auf der Bühne stehen werden unter anderem Beate Gruber-Knoll als Ehefrau Stupsi Funk, Uwe Esslinger als Ehemann Peter Funk, Alfred Biesenberger als Opa und Carmen Lanz als Tocher. Außerdem Barbara Oppl als Versicherungsvertreterin, Bauträgerin sowie Immobilienhändlerin in einem und die Handwerker Dominik Wilhelm, Anton Kleinhans und Max Membarth.

Die Volksbühne Hergensweiler feiert mit diesem Stück auch ihr 75-jähriges Bestehen. Der Verein wurde 1949 gegründet. Zu diesem Anlass wird bei jeder Aufführung ein Überraschungsgeschenk unter den anwesenden Zuschauern verlost, verrät der Theaterverein in seiner Pressemitteilung.

Sekt zur Premiere in der Leiblachhalle

Zur Premiere am 7. Dezember gibt es außerdem Prosecco an der Theaterbar in der Leiblachhalle. Hier besteht auch Gelegenheit, mit den Akteuren nach der Aufführung selbst anzustoßen und einen unterhaltsamen Theaterabend bei einem Gläschen Sekt ausklingen zu lassen.

Die Proben für das Stück laufen bereits und auch Karten können schon online unter www.theater-hergensweiler.de gebucht werden. Karten sind zudem telefonisch unter (08388) 1202 (18 bis 19 Uhr) erhältlich.

Aufgeführt wird das Stück an folgenden Terminen: Samstag, 7. Dezember, um 13.30 Uhr (Kindervorstellung), sowie am 7., 14., 21., 22., 26., 27., und 28. Dezember, jeweils um 20 Uhr.