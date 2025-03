Dieses traditionsreiche Geschäft schließt nach 190 Jahren

Foto Bucher 2021, Spielwaren Binder 2023, jetzt Haushaltswaren Ott - die Isnyer Wassertorstraße verliert innerhalb weniger Jahre schon das dritte Traditionsgeschäft. Wie bei Bucher und Binder habe sich niemand gefunden, der die Geschäfte weiterführen wolle, sagt Inhaberin Eva Lanz, die seit knapp 40 Jahren verantwortlich ist. Einen kleinen Funken Hoffnung habe sie noch, weil eventuell ein Kollege aus einer anderen Stadt hier eine Filiale eröffnen wolle. Spruchreif sei das aber noch nicht.

Am Donnerstag, 7. März, werde der Räumungsverkauf beginnen, kündigt Eva Lanz an, die den Laden seit vielen Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Ludwig Lanz führt. Von Rosenmontag bis Aschermittwoch sei geschlossen, damit der Räumungsverkauf vorbereitet werden könne. Es sei davon auszugehen, dass dieser etwa acht bis zwölf Wochen gehen werde. Dann würde die Ladentür aber endgültig geschlossen.

Firmengeschichte reicht 190 Jahre zurück

In diesem Moment wird eine 190 Jahre dauernde Firmengeschichte in Isny zu Ende gehen. Begonnen hat alles 1835, damals als Töpferei in der Kemptener Straße, erklärt Eva Lanz. Fats 100 Jahre lang lief der Betrieb unter dem Namen „Peter Binder Tonwaren“.

Von ihrem kinderlosen Onkel Peter Binder übernahm Johanna Ott im Jahr 1929 die Verantwortung für die Töpferei und sorgte so für den Namenswechsel. Als ihr Sohn Peter Ott im Jahr 1957 auf die Geschäftsführerposition rückte, wurde der Töpferbetrieb eingestellt und die Konzentration auf den Verkauf von Handelsware gelegt. Dazu gehörte der Umzug im Oktober 1958 in die Wassertorstraße 11, dort stand das Elternhaus von Peter Otts Frau Ida.

Von ihrer Mutter Ida Ott, Vater Peter war bereits 1969 gestorben, übernahm dann Eva Lanz das Geschäft im Jahr 1985. „Es war immer echt nett“, erinnert sich das Ehepaar an die zurückliegenden Jahrzehnte.

Das Haushaltswarengeschäft hatte immer seinen festen Platz unter den Isnyer Einzelhändlern. Ebenso verlässlich war, dass sowohl Einheimische als auch Menschen aus dem Umland und Kur- beziehungsweise Feriengäste in den Laden kamen. „Wir haben viele treue Kunden“, sagen Eva und Ludwig Lanz.

„Ich will etwas Nützliches Verkaufen“

In den knapp vier Jahrzehnten habe ihr Motto immer gegolten: „Ich will etwas Nützliches verkaufen.“ Zehn Jahre lang - von 1989 bis 1999 - machte Eva Lanz das auch in Leutkirch, wo sie eine Filiale eröffnete. Im neuen Jahrtausend konzentrierte sie sich wieder auf ihre Heimatstadt Isny, mit dem Standort in der zur Fußgängerzone gewordenen Wassertorstraße - bis heute.

Wenn sich im Frühjahr die Ladentür endgültig schließt, wird es für Eva und Ludwig Lanz eine große Umstellung sein. Nicht mehr Tag für Tag im Laden stehen, sich nicht mehr ums Geschäft kümmern - langweilig werden soll es ihnen aber nicht. Das Ehepaar hat schon ein paar Pläne geschmiedet. Sich mehr um die vier Enkelkinder zu kümmern, steht ganz oben auf der Liste. Und: „Die Urlaube machen, die wir bisher nicht hatten“, sagt Eva Lanz. Dazu gehört eine erneute Reise nach Äthiopien, von dort stammt der Schwiegersohn.