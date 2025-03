Fußball im Westallgäu „Der Richtige für uns“: Trainer Uwe Wegmann verlängert beim FV Rot-Weiß Weiler

Ex-Profi Uwe Wegmann steht auch in der Saison 2025/26 beim FV Weiler an der Seitenlinie. Gute Nachrichten gibt es jetzt zum Rückrundenstart in Sachen Torhüter.