„Das müssen wir abstellen“: TSV Heimenkirch erwartet Wangen zum Landesliga-Derby

Der TSV Heimenkirch startet an diesem Samstag gleich mal mit einem Kracher ins neue Fußballjahr: Der Landesligist erwartet den FC Wangen am Rehwinkel (15.45 Uhr). So ist die Lage vor dem Derby.

Wie lief die Vorbereitung beim TSV Heimenkirch?

„Insgesamt okay“, sagt Trainer Adrian Philipp. Die Mannschaft sei zwar „gefühlt wie noch nie“ von Krankheitswellen erfasst worden, aber so sei es in den letzten Wochen wohl allen Bevölkerungsteilen ergangen. Die Trainingsbeteiligung sei „nie ganz schlecht“ gewesen, aufgrund des kleinen Kaders seien aber oft nur zwölf, 13 Spieler in den Einheiten dagewesen. Zumal auch noch Verletzte hinzukamen. „Du weißt nicht so richtig, wo du stehst“, sagt Philipp.

Die Testspiele seien „phasenweise in Ordnung“ gewesen, allerdings hätten immer wieder „ganz krasse individuelle Fehler“ zu Gegentoren geführt. Die habe man dem Gegner regelrecht „direkt aufgelegt“. Das sei auch vor der Winterpause bei „gefühlt 80 Prozent“ der Gegentore so gewesen, unter anderem beim Duell gegen den FC Wangen (1:3). „Das müssen wir in den Griff kriegen.“

Wie ist die personelle Situation am Rehwinkel?

Yilmaz Özcelik und Marius Diem werden für das Derby verletzungsbedingt ausfallen. Bei Alexander Hutter (Sprunggelenk) besteht zumindest eine „kleine Resthoffnung“ auf einen Einsatz, sagt der Trainer. Für Elias Schlachter hingegen ist die Saison aufgrund einer Schulterverletzung wohl sogar ganz gelaufen.

Einen guten Eindruck hat Neuzugang Haris Handanagic hinterlassen. Der 26-Jährige hat in der Jugend unter anderem beim FC Wangen und VfB Friedrichshafen gespielt, aktiv bei der SpVgg Lindau sowie in Österreich beim FC Hard, SW Bregenz und SV Lochau. Nach Heimenkirch kam er in der Winterpause über Mittelfeldspieler Alexander Hartl, mit dem er zusammen während dessen Fußball-Stipendium in den USA gespielt hatte. „Er hat fleißig trainiert und es kann gut sein, dass er von Anfang an spielt“, sagt Philipp über den Innenverteidiger.

Wie sieht das Ziel für die restliche Saison aus?

Das oberste Ziel, den Klassenerhalt, hatte Heimenkirch bereits Ende September erreicht. In der Aufstiegsrunde läuft es allerdings noch nicht so gut. Mit fünf Punkten aus fünf Spielen steht der TSV als Vorletzter auf Rang 8. Elf Spiele stehen noch aus. „Wir wollen nicht komplett im Niemandsland herumschwimmen“, sagt Philipp. Die obere Tabellenhälfte, also Platz 4 oder 5, soll es am Ende sein.

Was erwartet der Trainer vom Derby gegen den FC Wangen?

„Wir spielen daheim, wir wollen gewinnen. Dafür müssen wir ans Limit gehen“, sagt Philipp vor dem Duell mit seinem Ex-Klub, der mit einem Punkt mehr auf Platz 6 liegt. Die Marschroute ist für ihn dabei ganz klar: „Wir müssen Fehler vermeiden, griffig sein in den Zweikämpfen und bei den zweiten Bällen. Das wird das Spiel entscheiden.“

Erstmals überhaupt wird am Rehwinkel ein Landesliga-Derby auf dem kleinen Kunstrasen stattfinden. Trotz des ungemütlichen Wetters rechnet der Trainer mit vielen Zuschauern, was angesichts der beengten Verhältnisse für „ein bisschen Hallenatmosphäre“ sorgen könnte. Es könnte also durchaus hitzig werden.

Wie liefen die bisherigen Derbys?

In der Saison 2023/24 hatte Heimenkirch das Heimspiel mit 2:1 gewonnen, das Auswärtsspiel aber mit 2:3 verloren. Das war damals das Debüt von Joachim Baur als Trainer beim FC Wangen. Das Duell in der Qualirunde im September 2024 verlor Heimenkirch daheim mit 1:3. Florian Knapp traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Tore für die Gäste erzielten Simon Wetzel, Okan Housein und Yannick Huber.

Was müssen Zuschauer am Samstag beim Parken beachten?

Das Spiel beginnt erst um 15.45 Uhr und damit eine Viertelstunde später als sonst. Der Grund: Nach dem Vorspiel der SG Wohmbrechts/Heimenkirch II gegen den SV Herlazhofen (13 Uhr) soll ausreichend Luft für die beiden Landesligisten sein.

Dennoch sollten die Zuschauer rechtzeitig kommen und ein paar Minuten mehr einplanen. Aufgrund von Bauarbeiten sind die Zufahrt und die Parkmöglichkeiten am Sportplatz eingeschränkt. Der Sportverein bittet die Besucher, die mit dem Auto kommen, auf die öffentlichen Parkplätze im Ort auszuweichen und den Rest zu Fuß zu gehen. Auch der Hochland-Parkplatz steht demnach für das Fußballspiel zur Verfügung.