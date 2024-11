Unterstützung für die Tafel: In Lindenberg gibt es einen Adventskalender, der umgekehrt funktioniert

Adventskalender kennen alle. Aber was ist eigentlich ein umgekehrter Adventskalender?

Ganz einfach: Statt an jedem Tag zwischen 1. und 24. Dezember etwas herauszunehmen, legt man jeden Tag etwas hinein und unterstützt – in diesem konkreten Fall – die Lindenberger Tafel, die der Caritasverband Lindau betreibt.

Bei dem umgekehrten Adventskalender geht es darum, jeden Tag einen länger haltbaren Artikel zu sammeln und am Ende die 24 Produkte der Lindenberger Tafel zu spenden. Die Kundinnen und Kunden freuen sich laut Caritas zum Beispiel über Essig, H-Milch, Drogerieartikel, Waschmittel, Kaffee, Tee, Honig, Marmelade, Fertiggerichte, Windeln, Konserven, Dauerwurst und Getränke.

Abgegeben werden können die Spenden dann am 27., 28. und 30. Dezember von 8.30 bis 10 Uhr bei der Lindenberger Tafel, Weinstraße 1, oder nach telefonischer Rücksprache unter (08382) 750010.

Ziele von Tafeln

Tafelläden gibt es in ganz Deutschland. Ihr Ziel ist es, überschüssige Lebensmittel zu sammeln, die nach gesetzlichen Bestimmungen noch verwertbar – und sie mit Hilfe von Ehrenamtlichen an Menschen in Not zu verteilen. Dies soll ihnen eine ausgewogene Ernährung gewährleisten und gleichzeitig der Verschwendung von Essen entgegenwirken.

Der Caritas-Kreisverband Lindau betreibt zwei Tafelläden: einer in Lindau, einer in Lindenberg. Letzterer befindet sich mitten im Zentrum an der Weinstraße. (lh)