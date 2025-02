Unfall auf der B308 in Richtung Lindau – Straße gesperrt

Am Donnerstagmorgen war die B308 Richtung Lindau auf der Höhe Sigmarszell gesperrt. Grund dafür war laut Polizei ein Unfall, bei dem eine Person von einem Fahrzeug erfasst wurde. Beamte ermitteln vor Ort.

Unfall auf der B308 bei Sigmarszell: Polizei ermittelt

Die Straßenmeisterei sei bereits am Abbauen, die Sperrung sollte in Kürze wieder aufgehoben sein, so ein Pressesprecher des Polzeipräsidiums Schwaben Süd/West gegenüber unserer Redaktion.

