56-jähriger Rollerfahrer stürzt bei Blitzeis in Heimenkirch

In Heimenkirch ist ein Rollerfahrer bei Blitzeis gestürzt. Wie die Polizei berichtet, war der 56-Jährige in der Nacht auf Mittwoch in der Jahnstraße mit seinem Roller ausgerutscht und zu Fall gekommen.

Unfall in Heimenkirch wegen Blitzeis - Rollerfahrer kommt mit leichten Verletzungen davon

Der Mann kam mit leichten Verletzungen davon, wurde von den Rettern aber dennoch in ein Krankenhaus gebracht. Der Roller zerkratzte bei dem Unfall. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 500 Euro.

