Tragisches Unglück: Kind stirbt nach Fahrrad-Unfall in Leutkirch

Nach einem schweren Verkehrsunfall in Leutkirch ist gestern am Dienstagabend (26.11.2024) ein Kind im Krankenhaus gestorben. Der Junge war mit seinem Pedelec gegen 16.45 Uhr auf der Kemptener Straße „ordnungsgemäß“ stadtauswärts unterwegs, als er im Bereich einer Fahrbahnverengung von einem in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug überholt wurde, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Unfall in Leutkirch: 13-Jähriger gerät unter Lkw - tot

Nachdem der 52-jährige Lkw-Fahrer den Radfahrer möglicherweise übersehen hatte, streifte er diesen, wodurch der 13-Jährige zu Fall kam und unter den Lastwagen geriet. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag der Junge noch am Abend seinen Verletzungen.

Ein Notfallnachsorgeteam kümmerte sich um die Beteiligten und Angehörigen.

Die Verkehrspolizei hat die Unfallermittlungen übernommen. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen, heißt es von der Polizei in Ravensburg abschließend.

