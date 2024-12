Nicht endgültig klären konnte eine Verhandlung am Amtsgericht in Lindau, was am Abend des 3. Oktober 2023 in einem Wald bei Scheidegg wirklich passiert ist. Ein 29-Jähriger war angeklagt, eine Frau dort geschlagen und ausgesetzt zu haben. Am Ende stellte die Richterin das Verfahren ein.

Olaf Winkler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Amtsgericht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheidegg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis